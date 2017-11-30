В Польше завершились военные учения "Барсук-2017"

В учениях приняли участие примерно три тысячи солдат - с 11-й Любуской бронетанковой кавалерийской дивизии и подразделения американской 2-й танковой бригады боевой группы, которая дислоцируется в Жагане. Также были применены 600 транспортных средств.

Как отмечается, на полигоне впервые можно было увидеть самоходную артиллерийскую установку с пушкой-гаубицей "Краб" и самоходный миномет "Рак".

По словам министра национальной обороны Польши Антони Мацеревича, военные упражнялись в осуществлении контратаки, что является необходимым маневром в ситуации угрозы и захвата части польской территории врагом.

Маневры "Барсук-17" продолжались с понедельника.

Как сообщал УНН, масштабные учения боевых вертолетов состоялись в Ровенской области.