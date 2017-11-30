В Польше завершились военные учения "Барсук-2017"

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 2363 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 2682 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 82405 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 75011 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 88697 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120241 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115664 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145720 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107412 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В Польше завершились военные учения "Барсук-2017"

В Польше завершились военные учения "Барсук-2017"

Киев  •  УНН

 • 10982 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Польше возле местности Свентошув закончились самые масштабные за последнее время военные учения "Барсук-2017", передает УНН со ссылкой на Польское радио.

В учениях приняли участие примерно три тысячи солдат - с 11-й Любуской бронетанковой кавалерийской дивизии и подразделения американской 2-й танковой бригады боевой группы, которая дислоцируется в Жагане. Также были применены 600 транспортных средств.

Как отмечается, на полигоне впервые можно было увидеть самоходную артиллерийскую установку с пушкой-гаубицей "Краб" и самоходный миномет "Рак".

По словам министра национальной обороны Польши Антони Мацеревича, военные упражнялись в осуществлении контратаки, что является необходимым маневром в ситуации угрозы и захвата части польской территории врагом.

Маневры "Барсук-17" продолжались с понедельника.

Как сообщал УНН, масштабные учения боевых вертолетов состоялись в Ровенской области.

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