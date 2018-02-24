У Польщі затримали українця за підозрою в кіберзлочинах
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Польщі затримали 44-річного громадянина України, який підозрюється в участі в хакерських атаках і крадіжках з кредитних карт. Про це повідомляє "Польське радіо", передає УНН.
“Поліцейські Центрального слідчого бюро поліції при співпраці з „шукачами тіней“ і ФБР затримали 44-річного громадянина України, підозрюваного в участі в організованій злочинній групі, що займається хакерськими атаками і крадіжками з кредитних карт за допомогою вірусних програм”, — йдеться в повідомленні.
Раніше українець був оголошений в розшук Інтерполом, зараз він очікує екстрадиції в США. Втрати від скоєних угрупованням діянь оцінюються на кілька сотень мільйонів доларів. За такий злочин заарештованому загрожує до 30 років позбавлення волі.
Нагадаємо, співробітники СБУ викрили в Дніпрі хакерське угруповання, яке здійснювало кібератаки на центри обробки даних і автоматизовані системи управління технологічними процесами, зокрема і об’єктів критичної інфраструктури.