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У Польщі затримали українця за підозрою в кіберзлочинах

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Польщі затримали 44-річного громадянина України, який підозрюється в участі в хакерських атаках і крадіжках з кредитних карт. Про це повідомляє "Польське радіо", передає УНН.

“Поліцейські Центрального слідчого бюро поліції при співпраці з „шукачами тіней“ і ФБР затримали 44-річного громадянина України, підозрюваного в участі в організованій злочинній групі, що займається хакерськими атаками і крадіжками з кредитних карт за допомогою вірусних програм”, — йдеться в повідомленні.

Раніше українець був оголошений в розшук Інтерполом, зараз він очікує екстрадиції в США. Втрати від скоєних угрупованням діянь оцінюються на кілька сотень мільйонів доларів. За такий злочин заарештованому загрожує до 30 років позбавлення волі.

Нагадаємо, співробітники СБУ викрили в Дніпрі хакерське угруповання, яке здійснювало кібератаки на центри обробки даних і автоматизовані системи управління технологічними процесами, зокрема і об’єктів критичної інфраструктури.

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