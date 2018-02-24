В Польше задержали украинца по подозрению в киберпреступлениях
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Польше задержали 44-летнего гражданина Украины, который подозревается в участии в хакерских атаках и кражах с кредитных карт. Об этом сообщает "Польское радио", передает УНН.
"Полицейские Центрального следственного бюро полиции при сотрудничестве с «искателями теней» и ФБР задержали 44-летнего гражданина Украины, подозреваемого в участии в организованной преступной группе, занимающейся хакерскими атаками и кражами с кредитных карт при помощи вирусных программ", - говорится в сообщении.
Ранее украинец был объявлен в розыск Интерполом, на данный момент он ожидает экстрадиции в США. Потери от совершенных группировкой деяний оцениваются на несколько сотен миллионов долларов. За такого рода преступления арестованному грозит до 30 лет лишения свободы.
Напомним, сотрудники СБУ разоблачили в Днепре хакерскую группировку, которая осуществляла кибератаки на центры обработки данных и автоматизированные системы управления технологическими процессами, в том числе и объектов критической инфраструктуры.