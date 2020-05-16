У Польщі затримали українця, який схиляв підлітків до самогубства - ЗМІ

"Співробітники департаменту боротьби з кіберзлочинністю провінційного штабу поліції у Познані затримали 24-річного чоловіка, який закликав дітей до причинення шкоди собі і навіть до спроб самогубства. Громадянин України закликав неповнолітніх долучитися до гри, що нагадувала "Синій кит", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік закликав російськомовних підлітків брати участь у небезпечній грі. З цією метою він створив спеціальну групу в соціальній мережі VKontakte.

"Після інформації про діяльність чоловіка, співробітники поліції вийшли на нього і затримали його у Лодському воєводстві", - повідомляють ЗМІ.

Вказується, що 24-річний українець буде звинувачений у схилянні неповнолітніх до спричинення шкоди собі і самогубства. Поліція та прокуратура також подадуть заяву про тимчасовий арешт підозрюваного.

Як повідомлялося раніше в УНН, смерть українки у Нідерландах: тіло загиблої відправили до Києва.