В Польше задержали украинца, который склонял подростков к самоубийству - СМИ

"Сотрудники департамента по борьбе с киберпреступностью провинциального штаба полиции в Познани задержали 24-летнего мужчину, который призывал детей к причинению вреда себе и даже к попыткам самоубийства. Гражданин Украины призвал несовершеннолетних присоединиться к игре, напоминавшей "Синий кит", - говорится в сообщении.

Отмечается, что человек призвал русскоязычных подростков участвовать в опасной игре. С этой целью он создал специальную группу в социальной сети VKontakte.

"После информации о деятельности мужчины, сотрудники полиции вышли на него и задержали его в Лодськом воеводстве", - сообщают СМИ.

Указывается, что 24-летний украинец будет обвинен в склонении несовершеннолетних к причинению вреда себе и самоубийству. Полиция и прокуратура также подадут заявление о временном аресте подозреваемого.

Как сообщалось ранее в УНН, смерть украинки в Нидерландах: тело погибшей отправили в Киев.