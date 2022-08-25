У Польщі запрацювала гаряча лінія для школярів та студентів з України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У сусідній Польщі запрацювала безплатна гаряча лінія для учнів та студентів з України від фонду «Польський Центр міжнародної допомоги» (РСРМ), ЮНІСЕФ та Міністерства освіти і науки Польщі, інформує УНН з посиланням на сайт фонду РСРМ.
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«Ми запустили цю гарячу лінію, тому що людям з України потрібна конкретна інформація. Ми намагаємося відповісти на всі питання, які можуть виникнути, а якщо виникають нові питання, збираємо необхідну інформацію від департаменту, шкіл, організацій», – розповіла координаторка спільного проєкту Олександра Мізерська.
Деталі
Інформацію на усі ці теми можна отримати за номером телефону +48 22 100 13 00. Гаряча лінія працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00.
Доповнення
У Польщі відкрили центр «Пліч-о-пліч», який допомагатиме українським біженцям консультаціями та надаватиме психологічну підтримку.