В Польше заработала горячая линия для школьников и студентов из Украины

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«Мы запустили эту горячую линию, потому что людям из Украины нужна конкретная информация. Мы пытаемся ответить на все вопросы, которые могут возникнуть, а если возникают новые вопросы, собираем необходимую информацию от департамента, школ, организаций», – рассказала координатор совместного проекта Александра Мизерская.

Детали

Информацию на все эти темы можно получить по телефону +48 22 100 13 00. Горячая линия работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Дополнение

В Польше открыли центр «Бок о бок», который будет помогать украинским беженцам консультациями и будет оказывать психологическую поддержку.