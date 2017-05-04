У Польщі за три роки було пошкоджено 15 українських пам’ятників

КИЇВ. 4 травня. УНН. Протягом трьох років у Польщі було зруйновано або осквернено 15 українських пам’ятників. В Інституті національної пам’яті створили карту руйнувань як українських пам’ятників у Польщі, так і польських – в Україні, передає УНН з посиланням на прес-реліз Інституту національної пам’яті.