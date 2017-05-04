У Польщі за три роки було пошкоджено 15 українських пам’ятників
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Протягом трьох років у Польщі було зруйновано або осквернено 15 українських пам’ятників. В Інституті національної пам’яті створили карту руйнувань як українських пам’ятників у Польщі, так і польських – в Україні, передає УНН з посиланням на прес-реліз Інституту національної пам’яті.
“Упродовж трьох років у Польщі зруйновано або осквернено 15 українських пам’ятників. В Україні — 4 польських, і всі відновлені коштом української сторони. Натомість у Польщі — жоден”, — йдеться у повідомленні.
В Інституті нагадали, що наруга над пам’ятником воїнам УПА на цвинтарі польського села Грушовичі поблизу Перемишля, що відбулася 26 квітня, була санкціонована місцевою владою та отримала схвалення у Варшаві.
Зокрема, як ідеться у прес-релізі у станови, начальник відділу обліку та збереження місць пам’яті Українського інституту національної пам’яті Павло Подобєд розповів, що надмогильний пам’ятник воякам УПА у Грушовичах зазнавав нападів 5 разів: тричі він був помальований, згодом пошкоджений, а останнього разу — зруйнований.
“Щоразу меморіальний знак відновлювали зусиллями української громади. Усього з 15 українських пам’ятників 3 було знищено, 5 пошкоджено й 7 помальовано. Польська сторона не відновлює пам’ятні знаки українців, що зазнали нападів. Ці акти вандалізму залишаються без розгляду польськими правоохоронними органами”, — додав він.
В Інституті наголосили, що відсутність належної реакції польської влади на системне нищення українських місць пам’яті в Польщі, а у випадку із вандалізмом у Грушовичах — офіційне схвалення таких дій — змусили Український інститут національної пам’яті призупинити процес легалізації польських меморіальних об’єктів на території України. Таких польських місць пам’яті в Україні щонайменше 105.
В установі сподіваються, що розмова Президентів України та Польщі дає надію на швидке врегулювання ситуації.
Нагадаємо, 27 квітня у Польщі на кладовищі села Грушовичі поблизу Перемишля розібрали надгробний пам’ятник воїнам УПА.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко обговорив з А.Дудою інцидент з демонтажем українського пам'ятника в Польщі.