В Польше за три года было повреждено 15 украинских памятников
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В течение трех лет в Польше было разрушено или осквернено 15 украинских памятников. В Институте национальной памяти создали карту разрушений как украинских памятников в Польше, так и польских - в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-релиз Института национальной памяти.
"В течение трех лет в Польше разрушены или осквернены 15 украинских памятников. В Украине - 4 польских, и все восстановленные средствами украинской стороны. Зато в Польше - ни один", - говорится в сообщении.
В Институте напомнили, что надругательство над памятником воинам УПА на кладбище польского села Грушовичи вблизи Перемышля, состоявшейся 26 апреля, была санкционирована местными властями и получила одобрение в Варшаве.
В частности, как говорится в пресс-релизе в составляемые, начальник отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Павел Подобед рассказал, что надгробный памятник воинам УПА в Грушовичах подвергался нападениям 5 раз: трижды он был покрашен, впоследствии поврежден, а в последний раз - разрушен.
"Каждый раз мемориальный знак восстанавливали усилиями украинской общины. Всего из 15 украинских памятников 3 было уничтожено 5 повреждено и 7 покрашены. Польская сторона не восстанавливает памятные знаки украинцев, что подверглись нападениям. Эти акты вандализма остаются без рассмотрения польскими правоохранительными органами", - добавил он.
В Институте отметили, что отсутствие должной реакции польских властей на системное уничтожение украинских мест памяти в Польше, а в случае с вандализмом в Грушовичах - официальное одобрение таких действий - заставили Украинский институт национальной памяти приостановить процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины. Таких польских мест памяти в Украине минимум 105.
В учреждении надеются, что разговор Президентов Украины и Польши дает надежду на скорейшее урегулирование ситуации.
Напомним, 27 апреля в Польше на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля разобрали надгробный памятник воинам УПА.
Как сообщал УНН, П.Порошенко обсудил с А.ДУДА инцидент с демонтажем украинской памятника в Польше.