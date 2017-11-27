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У Польщі викрили злочинців, які торгували дозволами на роботу для українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Прикордонна служба Польщі затримала злочинну групу, яка за допомогою махінацій та шахрайства отримувала дозволи на роботу для українців, повідомляє УНН з посиланням на RMF24.

Правоохоронці вистежували групу протягом двох років. П’ятеро її членів на чолі з 40-річним підприємцем з Варшави, отримували у Мазовецькому воєводстві дозволи на роботу, які передбачають можливість перебувати та легально працювати на території Польщі протягом 365 днів.

Для отримання найбажаніших для іноземців дозволів шахраї платили близько 200 злотих мешканцям Варшави і околиць, які опинилися в скрутному матеріальному становищі. Ці люди зверталися із заявами у воєводство з проханням видати дозвіл на роботу іноземцю у якості хатньої прислуги чи садівника.

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До реального працевлаштування справа не доходила. Члени угрупування пересилали документи в Україну, на підставі яких українці могли отримати візи у польському консульстві. Вартість дозволу коливалася від 500 до 1 тис. доларів.

Розслідування справи ще триває. Зазначається, що подальші затримання, в тому числі і в Україні, не виключені.

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