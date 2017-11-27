В Польше разоблачили преступников, которые торговали разрешениями на работу для украинцев

Правоохранители выслеживали группу в течение двух лет. Пятеро ее членов во главе с 40-летним предпринимателем из Варшавы, получали в Мазовецком воеводстве разрешения на работу, которые предусматривают возможность находиться и легально работать на территории Польши в течение 365 дней.

Для получения желанных для иностранцев разрешений мошенники платили около 200 злотых жителям Варшавы и окрестностей, которые оказались в трудном материальном положении. Эти люди обращались с заявлениями в воеводство с просьбой выдать разрешение на работу иностранцу в качестве домашней прислуги или садовника.

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К реальному трудоустройству дело не доходило. Члены группировки пересылали документы в Украине, на основании которых украинцы могли получить визы в польском консульстве. Стоимость разрешения колебалась от 500 до 1 тыс. долларов.

Расследование дела продолжается. Отмечается, что дальнейшие задержания, в том числе и в Украине, не исключены.



