У Польщі викрили нелегальний завод з цигарок з робітниками-українцями
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. На півдні Польщі правоохоронці викрили завод з нелегального виготовлення цигарок, на якому працювали українці. Про це повідомляє Польське радіо, передає УНН.
Польські правоохоронці затримали, зокрема, чотирьох громадян України, які займалися незаконним виготовленням цигарок. Якби незаконний товар потрапив до обороту, державна скарбниця Польщі могла би зазнати збитків на суму понад 7,3 млн злотих (1,7 млн євро).
У справі затримали п’ятьох осіб, котрим вже висунули обвинувачення.
"Операція почалася затриманням вантажного автомобіля. Частина транспортного засобу була заповнена ящиками з незаконними цигарками. Потім співробітники ввійшли до складу, де затримали чергових чотирьох осіб – громадян України. Усім затриманим Районна прокуратура в місті Хжанув висунула обвинувачення в участі в організованій злочинній групі та вчиненні кримінально-податкових злочинів. Усіх затриманих арештували на 3 місяці", - повідомили у Центральному слідчому бюро Польщі.
Більшість вилученого товару оцінили на суму у розмірі 4,7 млн злотих (1,1 млн євро).
Нагадаємо, з України намагались вивезти більше 11 тис. пачок цигарок у днищі авто.