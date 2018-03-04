У Польщі вибухнув газ у житловому будинку: 3 загиблих, 22 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Вранці в багатоквартирному будинку в Познані, що на заході Польщі, стався вибух газу. Про це повідомляє Tvn24.pl, передає УНН.
Так, раніше повідомлялося про одного загиблого. Однак згодом пожежна бригада повідомила, що під завалами будівлі було знайдено тіла ще двох осіб.
"Ми розуміємо, що з кожною хвилиною шансів знайти живих людей стає все менше", - сказав речник пожежної бригади міста Познань.
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Повідомляється, що внаслідок вибуху газу у будівлі 22 людини отримали травми, в тому числі двоє дітей.
Вибух стався біля 8.00 уранці. Частина чотириповерхового будинку обвалилася.