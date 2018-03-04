В Польше взорвался газ в жилом доме: 3 погибших, 22 раненых

Так, ранее сообщалось об одном погибшем. Однако впоследствии пожарная бригада сообщила, что под завалами здания были найдены тела еще двух человек.

"Мы понимаем, что с каждой минутой шансов найти живых людей становится все меньше", - сказал представитель пожарной бригады города Познань.

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Сообщается, что в результате взрыва газа в здании 22 человека получили травмы, в том числе двое детей.

Взрыв произошел у 8.00 утра. Часть четырехэтажного дома обвалилась.