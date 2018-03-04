В Польше взорвался газ в жилом доме: 3 погибших, 22 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Утром в многоквартирном доме в Познани, на западе Польши, произошел взрыв газа. Об этом сообщает Tvn24.pl, передает УНН.
Так, ранее сообщалось об одном погибшем. Однако впоследствии пожарная бригада сообщила, что под завалами здания были найдены тела еще двух человек.
"Мы понимаем, что с каждой минутой шансов найти живых людей становится все меньше", - сказал представитель пожарной бригады города Познань.
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Сообщается, что в результате взрыва газа в здании 22 человека получили травмы, в том числе двое детей.
Взрыв произошел у 8.00 утра. Часть четырехэтажного дома обвалилась.