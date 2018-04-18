У Польщі в результаті ДТП з пасажирським автобусом українці не постраждали - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У середу польські ЗМІ повідомили, що пасажирський автобус з українськими номерами, який повертався з Праги, потрапив у ДТП. Внаслідок інциденту громадяни України не постраждали, повідомив УНН заступник директора ДКС МЗС України - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.
"Громадян України серед потерпілих унаслідок ДТП поблизу міста Катовіце (у місті Рибнік - ред.) немає", - повідомив він.
Зазначимо, раніше ЗМІ повідомляли, що на півдні Польщі український автобус врізався у причіп сільськогосподарського трактора, внаслідок чого постраждало вісім громадян України.
Як повідомляв УНН, раніше користувачі соцмереж повідомляли про те, що у Чехії автобус з українцями потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок чого постраждали 8 осіб.