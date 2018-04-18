В Польше в результате ДТП с пассажирским автобусом украинцы не постраждали - МИД

"Граждан Украины среди пострадавших в результате ДТП близ города Катовице (в городе Рыбник - ред.) нет", - сообщил он.



Отметим, ранее СМИ сообщали, что на юге Польши украинский автобус врезался в прицеп сельскохозяйственного трактора, в результате чего пострадали восемь граждан Украины.



Как сообщал УНН, ранее пользователи соцсетей сообщали о том, что в Чехии автобус с украинцами попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате чего пострадали 8 человек.