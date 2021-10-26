У Польщі біля гуртожитка знайшли мертвим українця
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Любліні біля гуртожитка знайшли мертвим 22-річного українця. Про це пише УНН з посиланням на Lublin112.pl.
Деталі
Попередня експертиза, проведена під наглядом прокурора, не показала, що сторонні особи сприяли смерті чоловіка.
Причиною смерті стало падіння з висоти. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення детальних обставин події.
Нагадаємо
В результаті аварії з автобусом в Польщі загинув один громадянин України.