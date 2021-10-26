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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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06:34 • 11620 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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У Польщі біля гуртожитка знайшли мертвим українця

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Любліні біля гуртожитка знайшли мертвим 22-річного українця. Про це пише УНН з посиланням на Lublin112.pl.

У Польщі біля гуртожитка знайшли мертвим українця

Деталі

Попередня експертиза, проведена під наглядом прокурора, не показала, що сторонні особи сприяли смерті чоловіка.

Причиною смерті стало падіння з висоти. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення детальних обставин події.

Нагадаємо

В результаті аварії з автобусом в Польщі загинув один громадянин України.

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