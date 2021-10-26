В Польше возле общежития нашли мертвым украинца
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Люблине возле общежития нашли мертвым 22-летнего украинца. Об этом пишет УНН со ссылкой на Lublin112.pl.
Детали
Предварительная экспертиза, проведенная под надзором прокурора, не показала, что посторонние лица способствовали смерти мужа.
Причиной смерти стало падение с высоты. Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление подробных обстоятельств происшествия.
Напомним
В результате аварии с автобусом в Польше погиб один гражданин Украины.