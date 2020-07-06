У Польщі сталася ДТП з трьома автобусами: 14 людей постраждали, у тому числі двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У Польщі сталася ДТП за участі двох великих автобусів і мікроавтобуса, внаслідок інциденту 14 людей травмовані, серед них - двоє дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на WP.
Так, аварія сталася вчора близько 19:00 на вузькій частині автошляху між населеними пунктами Рогово та Дзьвіжино, у Західнопоморському воєводстві.
"Зіткнулися два автобуси та мікроавтобус. Постраждали 14 людей, серед них двоє дітей. У рятувальній акції взяли участь десяток пожежних машин, а також гелікоптери медичної служби", - пишуть у виданні.
Детальні обставини ДТП ще встановлюють. Однак попередньо повідомляється, що зіткнулися два більші автобуси, що прямували у протилежних напрямках, зачепивши при цьому запаркований поруч 9-місний мікроавтобус.
Загалом, у трьох транспортних засобах було 19 людей. З них 14 отримали травми різної важкості, п’ятьох госпіталізували, у тому числі медичними гелікоптерами. Серйозні травми отримав один із водіїв більших автобусів.
Є інформація, що евакуйовані гелікоптерами – 10-річна дитина та 40-річна жінка.
Також попередньо відомо, що усі водії були тверезими.
Як раніше повідомлялося в УНН, щонайменше 22 людини загинули і кілька людей травмовані після того, як поїзд врізався у автобус з паломниками-сикхами на північному сході Пакистану.