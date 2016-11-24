У Польщі провели навчання для бездомних, щоб допомогти їм пережити зиму

Як повідомляється, брати капуцини і волонтери Капуцинського фонду зорганізували у Варшаві навчання для бездомних, що покликане допомогти їм пережити зиму.

Зазначається, що з бездомними зустрівся Томаш Санак, медичний рятівник та учасник місій Польського військового контингенту. Під час майстер-класів він навчав бездомних тому, як вчинити, аби вижити, коли температура тіла впаде нижче 35 градусів Цельсія.

Як повідомляв УНН, штаб допомоги бездомним працюватиме у Києві в зимовий період.