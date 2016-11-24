У Польщі провели навчання для бездомних, щоб допомогти їм пережити зиму
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Устолиці Польщі, Варшаві, брати капуцини і волонтери Капуцинського фонду провели навчання для бездомних, які допоможуть їм вижити, коли температура тіла сягне нижче 35 градусів за Цельсієм, передає УНН з посиланням на “Польське радіо”.
Як повідомляється, брати капуцини і волонтери Капуцинського фонду зорганізували у Варшаві навчання для бездомних, що покликане допомогти їм пережити зиму.
Зазначається, що з бездомними зустрівся Томаш Санак, медичний рятівник та учасник місій Польського військового контингенту. Під час майстер-класів він навчав бездомних тому, як вчинити, аби вижити, коли температура тіла впаде нижче 35 градусів Цельсія.
Як повідомляв УНН, штаб допомоги бездомним працюватиме у Києві в зимовий період.