В Польше провели обучение для бездомных, чтобы помочь им пережить зиму
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В столице Польши, Варшаве, братья капуцины и волонтеры Капуцинского фонда провели обучение для бездомных, которые помогут им выжить, когда температура тела достигнет ниже 35 градусов по Цельсию, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Как сообщается, братья капуцины и волонтеры Капуцинского фонда организовали в Варшаве обучение для бездомных, которое призвано помочь им пережить зиму.
Отмечается, что с бездомными встретился Томаш Санак, медицинский спаситель и участник миссий Польского военного контингента. Во время мастер-классов он учил бездомных тому, как поступить, чтобы выжить, когда температура тела упадет ниже 35 градусов Цельсия.
Как сообщал УНН, штаб помощи бездомным будет работать в Киеве в зимний период.