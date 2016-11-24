В Польше провели обучение для бездомных, чтобы помочь им пережить зиму

Как сообщается, братья капуцины и волонтеры Капуцинского фонда организовали в Варшаве обучение для бездомных, которое призвано помочь им пережить зиму.

Отмечается, что с бездомными встретился Томаш Санак, медицинский спаситель и участник миссий Польского военного контингента. Во время мастер-классов он учил бездомных тому, как поступить, чтобы выжить, когда температура тела упадет ниже 35 градусов Цельсия.

Как сообщал УНН, штаб помощи бездомным будет работать в Киеве в зимний период.