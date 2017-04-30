У Польщі пояснили, коли впорядкують пошкоджену могилу воїнам УПА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Могила воїнів УПА у на кладовищі села Грушовичі поблизу Перемишля (Польща) буде впорядкована після того, як археологи підтвердять наявність там людських останків. Відповідна заява опублікована на сайті Інституту національної памяті Польщі, передає УНН.
У заяві зазначається, що Польща реагує на всі акти вандалізму щодо українських пам’яток на своїй території.
“Польська сторона неодноразово наголошувала, що чинний від 1994 року об’єкт на кладовищі у Грушовичах потрібно розібрати, аби провести археологічні роботи щоб підтвердити наявність поховання людських останків, про які повідомили нам, представники української меншини в Польщі. У разі підтвердження залишків пам’ятника, могила буде оформлена Міжвідомчою комісією, у співпраці з польською стороною та підлягатиме правовий захист з боку польського державою. Ми як і раніше зберігаємо свою позицію з цього питання, і ми тут готові допомогти українській стороні,” — йдеться в заяві.
При цьому в Інституті нацпамяті Польщі заявили, що “із здивуванням” сприйняли інформацію Інституту нацпам’яті України, про призупинення процесу легалізації польських меморіальних об’єктів на території України і надання дозволів на проведення робіт з пошуку поховань та впорядкування польських місць пам’яті в Україні.
Польська сторона також підкреслила, що не погоджується з аргументами української сторони про те, що в 90-х роках 20-го століття у законодавчому полі Польщі існувала “правова прогалина” щодо процедури встановлення пам’ятників.
У Інституті нацпамяті Польщі також наголосили, що неодноразово інформували українських колег, в тому числі Об’єднання українців у Польщі про те, що “об’єкт у Грушовичах встановлено нелегально”.
Нагадаємо, Інститут національної пам’яті України призупинив легалізацію польських меморіальних об’єктів на території України.
Як повідомляв раніше УНН, Україна планує звернутися до польської сторони за роз’ясненнями у зв’язку з провокацією щодо українського пам’ятника у селі Грушовичі біля Перемишля.
Раніше у Польщі на кладовищі села Грушовичі поблизу Перемишля розібрали надгробний пам’ятник воїнам УПА.