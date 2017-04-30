В Польше объяснили, когда приведут в порядок поврежденную могилу воинам УПА

В заявлении отмечается, что Польша реагирует на все акты вандализма в отношении украинских памятников на своей территории.

"Польская сторона неоднократно подчеркивала, что действующий с 1994 года объект на кладбище в Грушовичах нужно разобрать, чтобы провести археологические работы чтобы подтвердить наличие захоронения человеческих останков, о которых сообщили нам представители украинского меньшинства в Польше. В случае подтверждения остатков памятника, могила будет оформлена Межведомственной комиссией, в сотрудничестве с польской стороной и подлежит правовой защите со стороны польского государством. Мы по-прежнему сохраняем свою позицию по этому вопросу, и мы здесь готовы помочь украинской стороне ", - говорится в заявлении.

При этом в Институте нацпамяти Польши заявили, что "с удивлением" восприняли информацию Института нацпамяти Украины, о приостановлении процесса легализации польских мемориальных объектов на территории Украины и предоставления разрешений на проведение работ по поиску захоронений и благоустройство польских мест памяти в Украине.

Польская сторона также подчеркнула, что не согласен с аргументами украинской стороны о том, что в 90-х годах 20-го века в законодательном поле Польше существовала "правовой пробел" относительно процедуры установления памятников.

В Институте нацпамяти Польши также отметили, что неоднократно информировали украинских коллег, в том числе Объединение украинский в Польше о том, что "объект в Грушовичах установлено нелегально".

Напомним, Институт национальной памяти Украины приостановил легализации польских мемориальных объектов на территории Украины.

Как сообщал ранее УНН, Украина планирует обратиться к польской стороне за разъяснениями в связи с провокацией в отношении украинского памятника в селе Грушовичи у Перемышля.

Ранее в Польше на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля разобрали надгробный памятник воинам УПА.