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У Польщі поховали загиблого під час нападу в Берліні водія вантажівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. У районному містечку Бані, що неподалік Щеціна, на північному-заході Польщі, відбувся похоронЛукаша Урбана, який загинув під час нападу в Берліні, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

У місцевому костелі відбулася жалобна служба, за участю місцевих жителів, які прибули з навколишніх сіл.

“Лукаш Урбан служив іншій людині і до кінця захищав людську гідність”, - сказав у проповіді єпископ Генрик Вейман.

Під час урочистості керівник канцелярії прем’єра Беата Кемпа зачитала лист від очільниці уряду Беати Шидло, яка висловила співчуття близьким Лукаша Урбана.

“Поляки вже не раз ставали жертвами терористичних атак, що їх здійснювали ісламські фундаменталісти. Але, трагедія, яка сталася у Берліні, якщо говорити про нещадність та жорстокість злочинця, була винятковою. Пан Лукаш загинув, виконуючи тяжку роботу, яка вимагає багато самопосвяти, запевнюючи гідне життя своїй родині. Я прагну передати родині Лукаша та його друзям найглибше співчуття”, - сказала вона.

У похороні водія Лукаша Урбана, зокрема, брав участь і президент Анджей Дуда.

19 грудня 37‑літній Лукаш Урбан став першою жертвою нападу в Берліні, у виконанні якого підозрюється Аніс Амрі. Загинули 12 людей, зокрема, й українець.

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