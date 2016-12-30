В Польше похоронили погибшего во время нападения в Берлине водителя грузовика
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В районном городке Бани, недалеко от Щецина на северо-западе Польши, состоялись похороны Лукаша Урбана, который погиб во время нападения в Берлине, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
В местном костеле состоялась траурная служба, с участием местных жителей, которые прибыли из окрестных сел.
"Лукаш Урбан служил людям и до конца защищал человеческое достоинство", - сказал в проповеди епископ Генрих Вейман.
Во время прощиния руководитель канцелярии премьера Беата Кемпа зачитала письмо от главы правительства Беаты Шидло, которая выразила соболезнования близким Лукаша Урбана.
"Поляки уже не раз становились жертвами террористических атак, которые осуществляли исламские фундаменталисты. Но, трагедия, которая произошла в Берлине, если говорить о беспощадности и жестокости преступника, была исключительной. Господин Лукаш погиб, выполняя тяжелую работу, которая требует много самоотдачи, делая достойную жизнь своей семье. Я хочу передать семье Лукаша и его друзьям глубочайшее сожаление", - сказала она.
В похоронах водителя Лукаша Урбана, в частности, принимал участие и президент Анджей Дуда.
19 декабря 37-летний Лукаш Урбан стал первой жертвой нападения в Берлине, в исполнении которого подозревается Анис Амри. Погибли 12 человек, в том числе и украинец.