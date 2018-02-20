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У Польщі побили українців за їхню національність

У Польщі побили українців за їхню національність

Київ • УНН

 • 24441 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. В одному з міських автобусів чоловік зачепив і побив двох українців у зв'язку з їхньою національністю, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.

Повідомляють, що напад стався у районі Воля в столиці Польщі. Двоє українців чекали на зупинці на автобус.

Інцидент почався після того, як українці зайшли у прибулий транспортний засіб.

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“Коли вони входили в автобус, одного з українців відштовхнув тілом якийсь чоловік. Коли автобус почав рух, той самий чоловік підійшов та напав на них, завдаючи їм удари кулаками в голову. Водночас агресор вигукував їм образи через їхню національність у присутності інших пасажирів”, — розповіла підкомісар Марта Сульовська з Районної комендатури поліції.

Зазначили, що нападник використовував вульгарну і образливу лексику, а коли автобус зупинився, він вибіг.

Постраждалих доставили до лікарні. У зв’язку з отриманими синцями та ранами голови чоловікам наклали шви.

Польській поліції уже вдалося знайти та затримати зловмисника.

“Прокуратура висунула 27-річному нападникові звинувачення у побитті на національному ґрунті з хуліганських міркувань. За це агресору загрожує до п’яти років ув’язнення”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Польщі в академічному містечку Любліна побили 25-річного громадянина України, який навчається заочно на факультеті ветеринарної медицини.

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