В Польше избили украинцев из-за их национальности
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В одном из городских автобусов мужчина зацепил и избил двух украинском в связи с их национальностью, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
Сообщается, что нападение произошло в районе Воля в столице Польши. Двое украинский ждали на остановке автобус.
Инцидент начался после того, как украинцы зашли в прибывший транспортное средство.
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"Когда они входили в автобус, одного из Украинских оттолкнул телом мужчина. Когда автобус начал движение, тот самый человек подошел и напал на них, нанося им удары кулаками в голову. В то же время агрессор выкрикивал им образы через их национальность в присутствии других пассажиров ", - рассказала подкомиссар Марта Сульовська с Районной комендатуры полиции.
Отметили, что нападающий использовал вульгарную и оскорбительную лексику, а когда автобус остановился, он выбежал.
Пострадавших доставили в больницу. В связи с полученными синяками и ранами головы мужчинам наложили швы.
Польской полиции уже удалось найти и задержать злоумышленника.
"Прокуратура выдвинула 27-летнему нападающему обвинения в избиении на национальной почве из хулиганских побуждений. За это агрессору грозит до пяти лет заключения", - говорится в сообщении.
Напомним, в Польше в академическом городке Люблина избили 25-летнего гражданина Украины, который учится заочно на факультете ветеринарной медицины.