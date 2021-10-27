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У Польщі нелегальні мігранти розбили автобус, в якому їх вивозили з країни

Київ • УНН

 • 21268 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Польщі група нелегальних мігрантів розгромила мікроавтобус, який мав відвезти їх із польсько-білоруського кордону. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані прикордонної служби Польщі.

У Польщі нелегальні мігранти розбили автобус, в якому їх вивозили з країни

Деталі

Інцидент стався учора, 26 жовтня, поблизу польського села Грабовець. Приблизно о 22:00 прикордонники звернули увагу на мікроавтобус Peugeot зі значно заниженою підвіскою. Автомобіль зупинили для огляду.

За кермом був 27-річний громадянин Польщі. У багажному відділенні транспортного засобу перебувало 37 нелегальних мігрантів: 35 чоловіків та дві жінки. Побачивши патруль, іноземці почали знищувати фургон.

На місце викликали додаткову групу поліцейських. Правоохоронці запобігли втечі мігрантів.

Нагадаємо

Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу. На початку липня у Литві оголосили режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Згодом аналогічний режим на кордоні з Білоруссю ввели Латвія та Польща.

Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.

У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Литва і Польща почали будувати паркан на кордоні з Білоруссю.

У Польщі 20 жовтня нелегальні мігранти намагалися силою перетнути кордон. Іноземці кидали колоди та каміння у польських прикордонників. Повідомляли, що їхнім діям допомагали служби Білорусі.

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