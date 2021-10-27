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В Польше нелегальные мигранты разбили автобус, в котором их вывозили из страны

Киев • УНН

 • 21268 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Польше группа нелегальных мигрантов разгромила микроавтобус, который должен был увезти их с польско-белорусской границы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные пограничной службы Польши.

В Польше нелегальные мигранты разбили автобус, в котором их вывозили из страны

Детали

Инцидент произошел вчера, 26 октября, вблизи польского села Грабовец. Приблизительно в 22:00 пограничники обратили внимание на микроавтобус Peugeot со значительно заниженной подвеской. Автомобиль остановили для осмотра.

За рулем был 27-летний гражданин Польши. В багажном отделении транспортного средства находились 37 нелегальных мигрантов: 35 мужчин и две женщины. Увидев патруль, иностранцы начали уничтожать фургон.

На место вызвали дополнительную группу полицейских. Правоохранители предотвратили бегство мигрантов.

Напомним

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза. В начале июля в Литве был объявлен режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Затем аналогичный режим на границе с Беларусью ввели Латвия и Польша.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры относительно белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Литва и Польша начали строить забор на границе с Беларусью.

В Польше 20 октября нелегальные мигранты пытались силой пересечь границу. Иностранцы бросали бревна и камни в польских пограничников. Сообщалось, что их действиям помогали службы Беларуси.

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