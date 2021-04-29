У Польщі анонсували послаблення карантину: які обмеження будуть зняті

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КИЇВ. 29 квітня. У Польщі з 4 травня будуть діяти послаблення щодо карантину: відновити роботу шкіл, торгових закладів. Про це пише УНН з посиланням на РАР.

Деталі

Як заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, третя хвиля захворювання пішла на спад, і влада хоче відновити економіку країни.

Так, 4 травня відкриваються торгові, будівельні та меблеві комплекси, в рамках санітарного режиму будуть відкриті галереї і музеї. Учні початкових класів повернуться до шкіл.

 8 травня в санітарному режимі почнуть працювати готелі, з 15 травня – дитячі садки, будуть відкриті спортивні майданчики, ресторани та кафе, а з 29 травня тренажерні зали та фітнес-клуби, а також і старші школярі вже будуть займатися у стінах школи.

Водночас в ресторанах і кінотеатрах заповнюваність буде не більше половини місць. Обов’язковий масковий режим на відкритому повітрі скасують 15 травня, але в приміщеннях ще потрібно буде вдягати їх.

Додатково

За даними Worldometers, у Польщі зафіксували 2,776,924 випадків коронавірусу, 66,533 осіб померли.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВООЗ: у світі за добу виявили понад 830 тис інфікованих коронавірусом

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