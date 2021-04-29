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В Польше анонсировали ослабление карантина: какие ограничения будут сняты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. В Польше с 4 мая будут действовать ослабление карантина: восстановить работу школ, торговых заведений. Об этом пишет УНН со ссылкой на РАР.

Детали

Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, третья волна заболевания пошла на убыль, и власти хотят восстановить экономику страны.

Так, 4 мая открываются торговые, строительные и мебельные комплексы, в рамках санитарного режима будут открыты галереи и музеи. Ученики начальных классов вернутся в школы.

8 мая в санитарном режиме начнут работать отеле, с 15 мая - детские сады, будут открыты спортивные площадки, рестораны и кафе, а с 29 мая тренажерные залы и фитнес-клубы, а также и старшие школьники уже будут заниматься в стенах школы.

В то же время в ресторанах и кинотеатрах заполняемость будет не более половины мест. Обязательный масочный режим на открытом воздухе отменят 15 мая, но в помещениях еще предстоит надевать их.

Дополнительно

По данным Worldometers, в Польше зафиксировали 2,776,924 случаев коронавируса, 66,533 человек умерли.

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