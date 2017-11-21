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У полоні бойовиків на Донбасі перебувають 158 українців – Геращенко

У полоні бойовиків на Донбасі перебувають 158 українців – Геращенко

Київ • УНН

 • 10048 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. У полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 158 громадян України, заявила учасниця гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи зі врегулювання конфлікту на сході України, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Геращенко заявила про "напружену ситуацію зі звільненням заручників з ОРДЛО та політв’язнів, які утримуються в окупованому Криму і Росії".

"Сьогодні в окупованому Донбасі незаконно утримуються 158 заручників, їх звільнення залишається заблокованим вже 14 місяців", – сказала вона.

За словами Геращенко, в анексованому Криму незаконно утримують понад 50 людей, більшість з яких – представники кримськотатарського народу.

"Ми розраховуємо на більш активну співпрацю з Радою Європи у питаннях захисту і відновлення прав громадян України, які були незаконно позбавлені волі за проукраїнську позицію", – сказала Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: І.Геращенко закликала створити у бюджеті спецфонд для підтримки політв'язнів Кремля

Минулого тижня представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявляла, що на окупованій частині українського Донбасу проросійські бойовики утримують 157 заручників: цивільних і військових.

За даними Геращенко, українській стороні підтвердили лише 88 людей.

Як повідомляв раніше УНН, кількість українських заручників, яких утримують бойовики, зросла до 157 осіб.

Українські Національні Новини

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