У полоні бойовиків на Донбасі перебувають 158 українців – Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 158 громадян України, заявила учасниця гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи зі врегулювання конфлікту на сході України, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Геращенко заявила про "напружену ситуацію зі звільненням заручників з ОРДЛО та політв’язнів, які утримуються в окупованому Криму і Росії".
"Сьогодні в окупованому Донбасі незаконно утримуються 158 заручників, їх звільнення залишається заблокованим вже 14 місяців", – сказала вона.
За словами Геращенко, в анексованому Криму незаконно утримують понад 50 людей, більшість з яких – представники кримськотатарського народу.
"Ми розраховуємо на більш активну співпрацю з Радою Європи у питаннях захисту і відновлення прав громадян України, які були незаконно позбавлені волі за проукраїнську позицію", – сказала Геращенко.
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Минулого тижня представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявляла, що на окупованій частині українського Донбасу проросійські бойовики утримують 157 заручників: цивільних і військових.
За даними Геращенко, українській стороні підтвердили лише 88 людей.
Як повідомляв раніше УНН, кількість українських заручників, яких утримують бойовики, зросла до 157 осіб.