В плену боевиков на Донбассе находятся 158 украинцев - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В плену поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе находятся 158 граждан Украины, заявила участница гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Геращенко заявила о "напряженную ситуацию с освобождением заложников с ОРДЛО и политзаключенных, содержащихся в оккупированном Крыму и России".
"Сегодня в оккупированном Донбассе незаконно содержатся 158 заложников, их освобождение остается заблокированным уже 14 месяцев", - сказала она.
По словам Геращенко, в аннексирована Крыму незаконно удерживают более 50 человек, большинство из которых - представители крымскотатарского народа.
"Мы рассчитываем на более активное сотрудничество с Советом Европы в вопросах защиты и восстановления прав граждан Украины, которые были незаконно лишены свободы за проукраинскую позицию", - сказала Геращенко.
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На прошлой неделе представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявляла, что на оккупированной части украинского Донбасса пророссийские боевики удерживают 157 заложников: гражданских и военных.
По данным Геращенко, украинской стороне подтвердили лишь 88 человек .
Как сообщал ранее УНН, количество украинских заложников, которых удерживают боевики, выросла до 157 человек .