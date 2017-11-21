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В плену боевиков на Донбассе находятся 158 украинцев - Геращенко

В плену боевиков на Донбассе находятся 158 украинцев - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 10037 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В плену поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе находятся 158 граждан Украины, заявила участница гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Геращенко заявила о "напряженную ситуацию с освобождением заложников с ОРДЛО и политзаключенных, содержащихся в оккупированном Крыму и России".

"Сегодня в оккупированном Донбассе незаконно содержатся 158 заложников, их освобождение остается заблокированным уже 14 месяцев", - сказала она.

По словам Геращенко, в аннексирована Крыму незаконно удерживают более 50 человек, большинство из которых - представители крымскотатарского народа.

"Мы рассчитываем на более активное сотрудничество с Советом Европы в вопросах защиты и восстановления прав граждан Украины, которые были незаконно лишены свободы за проукраинскую позицию", - сказала Геращенко.

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На прошлой неделе представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявляла, что на оккупированной части украинского Донбасса пророссийские боевики удерживают 157 заложников: гражданских и военных.

По данным Геращенко, украинской стороне подтвердили лишь 88 человек .

Как сообщал ранее УНН, количество украинских заложников, которых удерживают боевики, выросла до 157 человек .

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