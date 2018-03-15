У поліцію надійшло повідомлення про замінування ТРЦ на Лук'янівці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У поліцію надійшло повідомлення про замінування торгово-розважального центру на вулиці Білоруській Шевченківського району Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Києва.
"Сьогодні о 12:37 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у приміщенні торгово-розважального закладу на вулиці Білоруській Шевченківського району столиці закладена вибухівка. На місце події негайно виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та рятувальники", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що за адресою вулиця Білоруська, 2а, біля станції метро "Лук'янівська", розташований ТРЦ "Квадрат".
Наразі правоохоронці проводять евакуацію та огляд приміщення.
Нагадаємо, 6 березня, о 20:40 на телефон чергової частини поліції надійшло анонімне повідомлення мінування будівлі одного з супермаркетів міста Слов'янськ.