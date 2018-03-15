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У поліцію надійшло повідомлення про замінування ТРЦ на Лук'янівці

У поліцію надійшло повідомлення про замінування ТРЦ на Лук'янівці

Київ • УНН

 • 9292 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. У поліцію надійшло повідомлення про замінування торгово-розважального центру на вулиці Білоруській Шевченківського району Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Києва.

"Сьогодні о 12:37 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у приміщенні торгово-розважального закладу на вулиці Білоруській Шевченківського району столиці закладена вибухівка. На місце події негайно виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та рятувальники", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що за адресою вулиця Білоруська, 2а, біля станції метро "Лук'янівська", розташований ТРЦ "Квадрат".

Наразі правоохоронці проводять евакуацію та огляд приміщення.

Нагадаємо, 6 березня, о 20:40 на телефон чергової частини поліції надійшло анонімне повідомлення мінування будівлі одного з супермаркетів міста Слов'янськ.

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