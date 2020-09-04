У поліції заявили про розкриття торішнього вбивства працівниці ВР

“У липні минулого року було знайдено тіло вбитої жінки, яка потерпіла від фізичного насилля невідомою особою... Ми опрацювали місце події, нам вдалося зібрати сліди та речі, які у подальшому нам стали у нагоді у розкриті цього злочину... У подальшому ми відпрацювали всі пограбування, які скоювалися стосовно жінок, і ми розуміли, що є особа, яка скоює злочини у Київській області, Житомирській області, нами було виділено 5 фактів”, — зазначив він.

За його словами, останній факт був скоєний на території Київщини, у Фастівському районі.

“Що дало змогу визначити можливу адресу фактичного проживання вбивці і провести певні заходи, які через дві доби дали змогу затримати вказану особу. Вказаною особою виявився громадянин України, який неодноразово був судимий, 5 раз він був судимий за корисливо-насильницькі злочини... Злочин відбувся наступним чином, він побачив жінку, яка йшла через поле до маршрутного таксі, вона так робила звичайно, ми пам’ятаємо, це була працівниця Верховної Ради України. Він підійшов до неї ззаду, він пограбував її, потім затяг на кукурудзяне поле і вбив за те, що вона почала кричати... У нас однозначна позиція, що статті, які ми йому інкримінуємо — це до довічного позбавлення волі”, — додав Небитов.

Як повідомляв УНН, у липні 2019 року у Київській області на кукурудзяному полі виявлено труп жінки пенсійного віку, яка працювала в гардеробі парламенту. Загибла була виявлена з кляпом у роті, у неї зникла сумочка і телефон.