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В полиции заявили о раскрытии прошлогоднего убийства работницы ВР

Киев • УНН

 • 11871 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Мужчину, который подозревается в убийстве работницы Верховной Рады Украины, что произошло в прошлом году в июле, задержали. Ему грозит пожизненное заключение. Об этом во время брифинга заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает корреспондент УНН.

В полиции заявили о раскрытии прошлогоднего убийства работницы ВР

"В июле прошлого года было найдено тело убитой женщины, пострадавшей от физического насилия неизвестным лицом... Мы проработали место происшествия, нам удалось собрать следы и предметы, которые в дальнейшем нам пригодились в раскрыты этого преступления... В дальнейшем мы отработали все ограбления, совершаемые в отношении женщин, и мы понимали, что есть лицо, совершающее преступления в Киевской области, Житомирской области, нами было выделено 5 фактов", - отметил он.

По его словам, последний факт было совершено на территории Киевской области, в Фастовском районе.

"Что позволило определить возможный адрес фактического проживания убийцы и провести определенные мероприятия, которые через двое суток позволили задержать указанное лицо. Указанным лицом оказался гражданин Украины, который неоднократно был судим, 5 раз он был судим за корыстно-насильственные преступления... Преступление произошло следующим образом: он увидел женщину, которая шла через поле к маршрутному такси, она так делала обычно, мы помним, это была сотрудница Верховной Рады Украины. Он подошел к ней сзади, он ограбил ее, затем затащил на кукурузное поле и убил за то, что она начала кричать... У нас однозначная позиция, что статьи, которые мы ему инкриминируют - это до пожизненного лишения свободы", - добавил Небытов.

Как сообщал УНН, в июле 2019 года в Киевской области на кукурузном поле обнаружен труп женщины пенсионного возраста, которая работала в гардеробе парламента. Погибшая была обнаружена с кляпом во рту, у нее исчезла сумочка и телефон.

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