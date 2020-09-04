В полиции заявили о раскрытии прошлогоднего убийства работницы ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Мужчину, который подозревается в убийстве работницы Верховной Рады Украины, что произошло в прошлом году в июле, задержали. Ему грозит пожизненное заключение. Об этом во время брифинга заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает корреспондент УНН.
"В июле прошлого года было найдено тело убитой женщины, пострадавшей от физического насилия неизвестным лицом... Мы проработали место происшествия, нам удалось собрать следы и предметы, которые в дальнейшем нам пригодились в раскрыты этого преступления... В дальнейшем мы отработали все ограбления, совершаемые в отношении женщин, и мы понимали, что есть лицо, совершающее преступления в Киевской области, Житомирской области, нами было выделено 5 фактов", - отметил он.
По его словам, последний факт было совершено на территории Киевской области, в Фастовском районе.
"Что позволило определить возможный адрес фактического проживания убийцы и провести определенные мероприятия, которые через двое суток позволили задержать указанное лицо. Указанным лицом оказался гражданин Украины, который неоднократно был судим, 5 раз он был судим за корыстно-насильственные преступления... Преступление произошло следующим образом: он увидел женщину, которая шла через поле к маршрутному такси, она так делала обычно, мы помним, это была сотрудница Верховной Рады Украины. Он подошел к ней сзади, он ограбил ее, затем затащил на кукурузное поле и убил за то, что она начала кричать... У нас однозначная позиция, что статьи, которые мы ему инкриминируют - это до пожизненного лишения свободы", - добавил Небытов.
Как сообщал УНН, в июле 2019 года в Киевской области на кукурузном поле обнаружен труп женщины пенсионного возраста, которая работала в гардеробе парламента. Погибшая была обнаружена с кляпом во рту, у нее исчезла сумочка и телефон.