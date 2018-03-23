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У поліції спростували інформацію про зґвалтування Ноздровської перед смертю

У поліції спростували інформацію про зґвалтування Ноздровської перед смертю

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Поліція Київської області спростовує інформацію окремих ЗМІ про те, що вбита правозахисниця Ірина Ноздровська перед смертю була зґвалтована. Про це УНН заявив начальник відділу комунікації ГУ НП у Київські області Микола Жукович.

"Екпертиза показала - зґвалтування не було", - сказав Жукович.

Він зазначив, що слідство у справі триває, але будь-яких подробиць щодо нього слідчі наразі не надають.

Нагадаємо, Вишгородський районний суд Київської області 9 січня обрав підозрюваному у вбивстві правозахисниці Юрію Россошанському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 березня. Згодом його продовжили.

Як повідомляв УНН, на Київщині у місцевій річці 1 січня знайшли мертвою 38-річну Ірину Ноздровську, за три дні після того, як вона зникла. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Поліція 8 січня затримала підозрюваного в убивстві Ноздровської. Слідчий оголосив підозру у вбивстві юристки.

У Нацполіції повідомляли, експертиза встановила наявність на тілі Ноздровської часток Россошанського.

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