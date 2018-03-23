У поліції спростували інформацію про зґвалтування Ноздровської перед смертю
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Поліція Київської області спростовує інформацію окремих ЗМІ про те, що вбита правозахисниця Ірина Ноздровська перед смертю була зґвалтована. Про це УНН заявив начальник відділу комунікації ГУ НП у Київські області Микола Жукович.
"Екпертиза показала - зґвалтування не було", - сказав Жукович.
Він зазначив, що слідство у справі триває, але будь-яких подробиць щодо нього слідчі наразі не надають.
Нагадаємо, Вишгородський районний суд Київської області 9 січня обрав підозрюваному у вбивстві правозахисниці Юрію Россошанському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 березня. Згодом його продовжили.
Як повідомляв УНН, на Київщині у місцевій річці 1 січня знайшли мертвою 38-річну Ірину Ноздровську, за три дні після того, як вона зникла. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.
Поліція 8 січня затримала підозрюваного в убивстві Ноздровської. Слідчий оголосив підозру у вбивстві юристки.
У Нацполіції повідомляли, експертиза встановила наявність на тілі Ноздровської часток Россошанського.