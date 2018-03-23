В полиции опровергли информацию об изнасиловании Ноздровской перед смертью
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Полиция Киевской области опровергает информацию отдельных СМИ о том, что убитая правозащитница Ирина Ноздровская перед смертью была изнасилована. Об этом УНН заявил начальник отдела коммуникации ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.
"Экспертиза показала - изнасилования не было", - сказал Жукович.
Он отметил, что следствие по делу продолжается, но каких-либо подробностей относительно него следователи пока не предоставляют.
Напомним, Вышгородский районный суд Киевской области 9 января избрал подозреваемому в убийстве правозащитницы Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 марта. Впоследствии его продлили.
Как сообщал УНН, в Киевской области в местной реке 1 января нашли мертвой 38-летнюю Ирину Ноздровскую, через три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.
Полиция 8 января задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской. Следователь объявил подозрение в убийстве юристки.
В Нацполиции сообщали, что экспертиза установила наличие на теле Ноздровской частиц Россошанского.