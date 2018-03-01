У поліції спростували чутки про підготовку до знесення наметів під Радою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У столичному главку поліції заперечують інформацію про підготовку силовиків до примусового знесення наметового містечка протестувальників біля будівлі Верховної Ради. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Києві з посиланням на керівника управління Андрія Крищенка, передає УНН.
“Інформація, яка поширюється у мережі Інтернет, про нібито „зачистки“ чи „штурм“ наметового містечка під Верховною Радою України, не відповідає дійсності. До того ж, „зачистки“ і „штурми“ — це не поліцейські заходи, передбачені Законом України „Про Національну поліцію“: правоохоронці можуть виконувати рішення судів або проводити слідчі дії. Поліція Києва біля ВРУ лише забезпечує громадський порядок”, — сказав А.Крищенко.
Як повідомляв УНН, 1 березня народний депутат Юрій Дерев’янко заявив журналістам, що у нього є інформація про те, що сьогодні хочуть спробувати атакувати наметове містечко під Радою і розігнати його. У зв'язку з цим, за його словами, сюди підтягують правоохоронні органи.
Нагадаємо, сьогодні в урядовому кварталі Києва чергує більше 20 поліцейських екіпажів, всі вони зосереджені в одному місці.