В полиции опровергли слухи о подготовке к сносу палаток под Радой

"Информация, которая распространяется в сети Интернет о якобы "зачистке" или "штурме" палаточного городка под Верховной Радой Украины, не соответствует действительности. К тому же, "зачистки" и "штурмы" - это не полицейские меры, предусмотренные Законом Украины "О Национальной полиции": правоохранители могут выполнять решения судов или проводить следственные действия. Полиция Киева возле ВРУ только обеспечивает общественный порядок", - сказал А.Крищенко.

Как сообщал УНН, 1 марта народный депутат Юрий Деревянко заявил журналистам, что у него есть информация о том, что сегодня хотят попробовать атаковать палаточный городок под Радой и разогнать его. В связи с этим, по его словам, сюда подтягивают правоохранительные органы.

Напомним, сегодня в правительственном квартале Киева дежурит более 20 полицейских экипажей, все они сосредоточены в одном месте.