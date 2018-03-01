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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58342 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 69719 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 72635 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105750 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99665 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104284 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111283 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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В полиции опровергли слухи о подготовке к сносу палаток под Радой

В полиции опровергли слухи о подготовке к сносу палаток под Радой

Киев  •  УНН

 • 9351 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. В столичном главке полиции отрицают информацию о подготовке силовиков к принудительному сносу палаточного городка протестующих возле здания Верховной Рады. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве со ссылкой на руководителя управления Андрея Крищенко, передает УНН.

"Информация, которая распространяется в сети Интернет о якобы "зачистке" или "штурме" палаточного городка под Верховной Радой Украины, не соответствует действительности. К тому же, "зачистки" и "штурмы" - это не полицейские меры, предусмотренные Законом Украины "О Национальной полиции": правоохранители могут выполнять решения судов или проводить следственные действия. Полиция Киева возле ВРУ только обеспечивает общественный порядок", - сказал А.Крищенко.

Как сообщал УНН, 1 марта народный депутат Юрий Деревянко заявил журналистам, что у него есть информация о том, что сегодня хотят попробовать атаковать палаточный городок под Радой и разогнать его. В связи с этим, по его словам, сюда подтягивают правоохранительные органы.

Напомним, сегодня в правительственном квартале Киева дежурит более 20 полицейских экипажей, все они сосредоточены в одном месте.

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