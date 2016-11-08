У поліції сподіваються на реформування кримінального блоку

"На часі є питання реформи кримінального блоку. Запорукою успішної реалізації цих змін має бути в тому числі і реалізація законодавчих ініціатив, в тому числі закону про кримінальні проступки. Адже якраз завдяки реалізації цього правового акту, який, як ми сподіваємося, з'явиться у Верховній Раді та буде проголосований, можна буде чітко і прозоро сформувати ту компетенцію для кожного підрозділу, в тому числі і кримінального блоку, яка визначить його повноваження та межі відповідальності. Я в даному випадку кажу про перспективу формування в тому числі і детективної служби, яка дозволить розмежувати відповідальність за розслідування особливо тяжких злочинів, злочинів, які вчиняють організовані злочинні групи та злочини на побутовому рівні. Я дуже сподіваюсь, що завдяки плідній праці наших законотворців в 2017 році ми побачимо новий проект", - сказав він.