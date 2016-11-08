В полиции надеются на реформирование уголовного блока

"Пришло время вопрос реформы уголовного блока. Залогом успешной реализации этих изменений должно быть в том числе и реализация законодательных инициатив, в том числе закона об уголовных проступках. Ведь именно благодаря реализации этого правового акта, который, как мы надеемся, появится в Верховной Раде и будет проголосован, можно будет четко и прозрачно сформировать ту компетенцию для каждого подразделения, в том числе и криминального блока, которая определит его полномочия и пределы ответственности. Я в данном случае говорю о перспективе формирования в том числе и детективной службы, которая позволит разграничить ответственность за расследование особо тяжких преступлений, преступлений, совершающих организованные преступные группы и преступления на бытовом уровне. Я очень надеюсь, что благодаря плодотворной работе наших законодателей в 2017 году мы увидим новый проект ", - сказал он.