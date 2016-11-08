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15 марта, 19:03 • 113392 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161337 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134808 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127529 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111215 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104670 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100904 просмотра

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В полиции надеются на реформирование уголовного блока

В полиции надеются на реформирование уголовного блока

Киев • УНН

 • 4087 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня актуально реформирования криминального блока милиции, поэтому если будут приняты соответствующие законопроекты, то уже в 2017 году можно ожидать начало этого. Об этом в эфире "Свод слова" сообщил заместитель председателя Национальной полиции Константин Бушуев, передает УНН.

"Пришло время вопрос реформы уголовного блока. Залогом успешной реализации этих изменений должно быть в том числе и реализация законодательных инициатив, в том числе закона об уголовных проступках. Ведь именно благодаря реализации этого правового акта, который, как мы надеемся, появится в Верховной Раде и будет проголосован, можно будет четко и прозрачно сформировать ту компетенцию для каждого подразделения, в том числе и криминального блока, которая определит его полномочия и пределы ответственности. Я в данном случае говорю о перспективе формирования в том числе и детективной службы, которая позволит разграничить ответственность за расследование особо тяжких преступлений, преступлений, совершающих организованные преступные группы и преступления на бытовом уровне. Я очень надеюсь, что благодаря плодотворной работе наших законодателей в 2017 году мы увидим новый проект ", - сказал он.

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