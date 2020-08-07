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У поліції розповіли, як вони протидіють домашньому насильству

У поліції розповіли, як вони протидіють домашньому насильству

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. В Національній поліції діють 45 мобільних груп, які займаються реагуванням та профілактикою домашнього насильства. За півроку було складено понад 60 тис. протоколів. Про це під час брифінгу сказав заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич, передає кореспондент УНН.

“Якщо казати про практичні аспекти і кроки, які робить Національна поліція - це і створення мобільних груп протидії домашньому насильству. Сьогодні вони працюють в кожному великому місті, і в нас 45 груп, які займаються не тільки реагуванням, але основне їх завдання - це профілактика і професійна консультація постраждалим внаслідок домашнього насильства. Це надання повноважень щодо реагування на домашнє насильство патрульній поліції, групам реагування патрульної поліції. Це тренінги разом з нашими іноземними партнерами. Ми багато робимо для того, щоб поліпшити якість надання цих послуг”, - сказав Олександр Фацевич.

Він зазначив, що дуже багато планів існує в рамках програми дій уряду. У зв’язку з пандемією COVID-19 вони змінились, але планується створення ще 50 груп протидії домашньому насильству.

“Дуже важливо, щоб була комунікація між нами і населенням. Не тільки тими людьми, які страждають від домашнього насильства, але й які є свідками… Якщо говорити про практичні кроки, безпосередньо, дії поліції - вони починаються з повідомлення. Яку інформацію отримує оператор “102”, який отримує виклик. В комунікації, в довірі, що відбувається, надання інформації про особу, надання інформації про наявність дітей, про наявність зброї, в тому числі. Тому що поліцейські, які виїжджають на місце події - вони не завжди можуть отримати повну інформацію, чи має кривдник, або взагалі, наявна зброя в місці проживання”, - додав Олександр Фацевич.

За його словами, також потрібна інформація про надання медичної допомоги, щоб оператор міг викликати “швидку” до місця події. Надання повної інформації допоможе поліцейським правильно відреагувати на ситуацію.

“Якщо поліцейський встановлює факт домашнього насильства, а у нас більше 50% фактів реагування на дзвінки на “102” щодо домашнього насильства підтверджуються. В цьому є результати деякі, більше 60 тис. протоколів складено вже за це півріччя. А це більше, ніж минулого року. Це говорить про те, що є системний ріст заяв та повідомлень і нам довіряють громадяни та дзвонять до поліції”, - сказав Олександр Фацевич.

За його словами, також надається домедична допомога та консультації постраждалих.

“Групи протидії домашньому насильству - вони дають оцінку, прибувають на факт домашнього насильства. Дають відповідну оцінку яке це насильство - сексуальне, психологічне чи економічне. І приймають на місці рішення, складають протокол. Щодо кримінальної відповідальності, то тут є відповідальність за системність - якщо особа системно вчиняла домашнє насильство і притягувалась до відповідальності. Або є кримінальна відповідальність за невиконання термінового заборонювального припису. Тобто, поліцейський, який прибуває на місце події, безпосередньо бачить, встановлюючи особу і перевіряючи чи знаходиться людина на профобліку, чи притягувалась вона до відповідальності”, - додав Олександр Фацевич.

Він зазначив, що якщо поліцейські бачать нанесення тілесних ушкоджень чи інші ознаки кримінальної відповідальності - вони викликають слідчо-оперативну групу, яка це документує і далі йде процес досудового розслідування.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка за домашнє насильство над дружиною.

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