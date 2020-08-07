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4 марта, 13:25 • 107836 просмотра

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В полиции рассказали, как они противодействуют домашнему насилию

В полиции рассказали, как они противодействуют домашнему насилию

Киев  •  УНН

 • 16991 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. В Национальной полиции действуют 45 мобильных групп, которые занимаются реагированием и профилактикой домашнего насилия. За полгода было составлено более 60 тыс. протоколов. Об этом во время брифинга сказал заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, передает корреспондент УНН.

"Если говорить о практических аспектах и шагах, которые делает Национальная полиция - это и создание мобильных групп противодействия домашнему насилию. Сегодня они работают в каждом крупном городе, и у нас 45 групп, которые занимаются не только реагированием, но основная их задача - это профилактика и профессиональная консультация пострадавшим в результате домашнего насилия. Это предоставление полномочий по реагированию на домашнее насилие патрульной полиции, группам реагирования патрульной полиции. Это тренинги вместе с нашими иностранными партнерами. Мы много делаем для того, чтобы улучшить качество предоставления этих услуг", - сказал Александр Фацевич.

Он отметил, что очень много планов существует в рамках программы действий правительства. В связи с пандемией COVID-19 они изменились, но планируется создание еще 50 групп противодействия домашнему насилию.

"Очень важно, чтобы была коммуникация между нами и населением. Не только теми людьми, которые страдают от домашнего насилия, но и ставшие свидетелями... Если говорить о практических шагах, непосредственно, действия полиции - они начинаются с сообщения. Какую информацию получает оператор "102", который получает вызов. В коммуникации, в доверии, что происходит, предоставление информации о личности, предоставление информации о наличии детей, о наличии оружия, в том числе. Потому что полицейские, которые выезжают на место происшествия - они не всегда могут получить полную информацию, имеет ли обидчик, или вообще, имеется ли оружие в месте проживания", - добавил Александр Фацевич.

По его словам, также нужна информация о предоставлении медицинской помощи, чтобы оператор мог вызвать "скорую" к месту происшествия. Предоставление полной информации поможет полицейским правильно отреагировать на ситуацию.

"Если полицейский устанавливает факт домашнего насилия, а у нас более 50% фактов реагирования на звонки на "102" по домашнему насилию подтверждаются. В этом результаты некоторые, более 60 тыс. протоколов составлено уже за это полугодие. А это больше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что есть системный рост заявлений и сообщений и нам доверяют граждане и звонят в полицию", - сказал Александр Фацевич.

По его словам, также предоставляется домедицинская помощь и консультации пострадавших.

"Группы противодействия домашнему насилию - они дают оценку, прибывающие на факт домашнего насилия. Дают соответствующую оценку, какое это насилие - сексуальное, психологическое или экономическое. И принимают на месте решение, составляют протокол. Об уголовной ответственности, то есть ответственности за системность - если лицо системно совершало домашнее насилие и привлекалось к ответственности. Или есть уголовная ответственность за невыполнение срочного запрещающего предписания. То есть, полицейский, прибывает на место происшествия, непосредственно видит, устанавливая личность и проверяя находится ли человек на профучете, или привлекался ли он к ответственности", - добавил Александр Фацевич.

Он отметил, что если полицейские видят нанесение телесных повреждений или другие признаки уголовной ответственности - они вызывают следственно-оперативную группу, которая это документирует и дальше идет процесс досудебного расследования.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину за домашнее насилие над женой.

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