У поліції розповіли про ситуацію на п'ятничних акціях протесту в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У п’ятницю в столиці проходять дві акції протесту — під стінами КМДА та в урядовому кварталі. На обох заходах правоохоронці станом на 13:20 порушень не фіксували, повідомили УНН у пресслужбі ГУНП Києва.
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“Акція завершилась, почали розходитись, порушень зафіксовано не було”, — повідомили правоохоронці, говорячи про акцію під КМДА.
Деталі
За даними поліцейських, на заході, що проходив в урядовому кварталі — теж без порушень.
Так, під КМДА сьогодні збиралась акція “За відновлення руху транспорту та захист прав і свобод людей”. Учасники протестували проти карантинних обмежень, які вважають “незаконними” — зокрема, проти закриття громадського транспорту, а також шкіл та дитсадків.
Своєю чергою, в урядовому кварталі забрались інвестори банку “Аркада”. Мітингувальники вимагають, зокрема, проведення прес-брифінгу за участі вищих посадових осіб держави “з публічним підписанням Меморандуму про взаємодію і співпрацю при відновленні та завершенні будівництва житлових комплексів та нежитлових приміщень, що споруджувались АТ АКБ „Аркада“ в строк до 3 років без жодних доплат”.
Локдаун у Києві
Київ запроваджує більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. Школи і дитсадочки закриють, громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках.
Ситуація з “Аркадою”
У серпні минулого року правління НБУ віднесло банк “Аркада” до категорії неплатоспроможних. Того ж місяця мер Києва Віталій Кличко повідомив, що підприємство “Київміськбуд” проведе аудит з добудови ЖК.
29 травня 2020 року розпочалася безстрокова акція протесту об’єднання інвесторів банку “Аркада”, яка триває по сьогоднішній день.