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У поліції розповіли про ситуацію на п'ятничних акціях протесту в Києві

У поліції розповіли про ситуацію на п'ятничних акціях протесту в Києві

Київ • УНН

 • 13587 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У п’ятницю в столиці проходять дві акції протесту — під стінами КМДА та в урядовому кварталі. На обох заходах правоохоронці станом на 13:20 порушень не фіксували, повідомили УНН у пресслужбі ГУНП Києва.

Цитата

“Акція завершилась, почали розходитись, порушень зафіксовано не було”, — повідомили правоохоронці, говорячи про акцію під КМДА.

Деталі

За даними поліцейських, на заході, що проходив в урядовому кварталі — теж без порушень.

Так, під КМДА сьогодні збиралась акція “За відновлення руху транспорту та захист прав і свобод людей”. Учасники протестували проти карантинних обмежень, які вважають “незаконними” — зокрема, проти закриття громадського транспорту, а також шкіл та дитсадків.

Своєю чергою, в урядовому кварталі забрались інвестори банку “Аркада”. Мітингувальники вимагають, зокрема, проведення прес-брифінгу за участі вищих посадових осіб держави “з публічним підписанням Меморандуму про взаємодію і співпрацю при відновленні та завершенні будівництва житлових комплексів та нежитлових приміщень, що споруджувались АТ АКБ „Аркада“ в строк до 3 років без жодних доплат”.

Локдаун у Києві

Київ запроваджує більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. Школи і дитсадочки закриють, громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках.

Ситуація з “Аркадою”

У серпні минулого року правління НБУ віднесло банк “Аркада” до категорії неплатоспроможних. Того ж місяця мер Києва Віталій Кличко повідомив, що підприємство “Київміськбуд” проведе аудит з добудови ЖК.

29 травня 2020 року розпочалася безстрокова акція протесту об’єднання інвесторів банку “Аркада”, яка триває по сьогоднішній день.

Українські Національні Новини

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