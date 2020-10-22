“Кличко, ви рейдер”: вкладники “Аркади” знову вийшли під стіни КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Вкладники банку “Аркада” в черговий раз зібралися під стінами Київської міської державної адміністрації. Вони називають Віталія Кличка “рейдером”, звинувачують у банкрутстві банку, та вимагають, щоб київська влада провела обіцяний мером аудит та призначила їм нового забудовника. Як і минулої п’ятниці, вони перекрили Хрещатик, вийшовши на проїжджу частину вулиці, повідомляє “КиевVласть”, передає УНН.
“Ми — інвестори банку „Аркада“ боремся вже п’ять місяців з рейдером Віталієм Кличком. П’ять місяців ми ходимо на мітинги. Чиновники нас не чують! Наша громада вже п’ять місяців перекриває Хрещатик, пікетує адміністрацію. Вони просто над нами знущаються! Кожного тижня тисячами ми виходимо на масштабні мітинги”, — наголосив один з постраждалих “аркадівців” Дмитро.
Інвестори нагадали, що близько 40 тисяч людей залишилися без грошей та житла, бо будівництво 40 будинків “заморожено”.
“Ми живемо в наметах п’ять місяців. У нас було два наметових містечка. Ми кожен день робили флешмоби під КМДА. Вони затягують аудит „Київміськбуду“ (який повинен був добудовувати об’єкти „Аркади“ — ред.). Я звертаюся до мера міста Києва: Ви рейдер, ви знущаєтеся над інвесторами! Де політичне рішення? Чому по „Укрбуду“ ви почули та приняли швидко рішення, а по нашому питанню — ні?” — обурився активіст.
Мітингувальники наголосили, що за вказівкою мера столиці було зруйновано міст, що вів на будмайданчик, та розірвано договір з їхнім забудовником, який 25 років працював на будівельному ринку без жодних нарікань.
“Ми вимагаємо, щоб київська влада негайно нас почула! Щоб нам дали нового забудовника та побудували наші 40 будинків, ЖК “Евріка”, “Патріотика” та “Патріотика на озерах”, — підсумував інвестор “Аркади”.
Нагадаємо, безстрокова акція протесту об’єднання інвесторів банку “Аркада” розпочалася 29 травня 2020 року. У серпні правління НБУ віднесло банк “Аркада” до категорії неплатоспроможних. Того ж місяця мер Києва Віталій Кличко повідомив, що підприємство “Київміськбуд” проведе аудит з добудови ЖК, проте його досі не проведено.