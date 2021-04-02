В полиции рассказали о ситуации на пятничных акциях протеста в Киеве

Цитата

“Акция завершилась, начали расходиться, нарушений зафиксировано не было”, — сообщили правоохранители, говоря об акции под КГГА.

Детали

По данным полицейских, на мероприятии, проходившем в правительственном квартале — тоже без нарушений.

Так, у КГГА сегодня собиралась акция “За восстановление движения транспорта и защита прав и свобод людей”. Участники протестовали против карантинных ограничений, которые считают “незаконными” — в частности, против закрытия общественного транспорта, а также школ и детсадов.



В свою очередь, в правительственном квартале забрались инвесторы банка “Аркада”. Митингующие требуют, в частности, проведение пресс-брифинга с участием высших должностных лиц государства “с публичным подписанием Меморандума о взаимодействии и сотрудничестве при восстановлении и завершении строительства жилых комплексов и нежилых помещений, сооружались АО АКБ „Аркада“ в срок до 3 лет без доплат”.



Локдаун в Киеве

Киев вводит более строгие карантинные ограничения с 5 до 16 апреля. Школы и детсады закроют, общественный транспорт, в том числе метро будет работать по спецпропуска.



Ситуация с “Аркада”

В августе прошлого года правления НБУ отнесло банк “Аркада” к категории неплатежеспособных. В том же месяце мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что предприятие “Киевгорстрой” проведет аудит по достройке ЖК.



29 мая 2020 года началась бессрочная акция протеста объединения инвесторов банка “Аркада”, которая продолжается по сегодняшний день.