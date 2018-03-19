У поліції розповіли про криміногенну ситуацію: щодня в Україні ліквідують по одній ОПГ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. За перші два місяці 2018 року поліція припинила діяльність 60 організованих злочинних груп (ОЗГ). Про це заявив перший заступник керівника Національної поліції В'ячеслав Аброськін, повідомляє прес-служба відомства, передає УНН.
"У 2014 році за перші два місяці була припинена діяльність 44 організованих груп і злочинних організацій (ОГ і ЗО), тоді як за аналогічний період цього року - 60. Кількість розкритих поліцейськими банд зросла з трьох в 2014 році до дев'яти - в 2018-му. Також цього року викрито 16 злочинних організацій і організованих груп, причетних до незаконного обігу наркотиків, проти семи - в 2014 році", - йдеться в повідомленні.
За даними відомства, найбільше злочинних груп виявлено зусиллями оперативників підрозділів карного розшуку і захисту економіки.
"У цілому ж поліція за перші два місяці 2018 року припинила діяльність 60 ОГ і ЗО. Це на 42% більше в порівнянні з січнем-лютим минулого року. Крім того, правоохоронцями викрито діяльність 9 бандформувань проти двох - у 2017 році", - доповів Аброськін.
При цьому, згідно з даними ГПУ, у країні показники оргзлочинності виросли майже в два рази. Тим часом, керівник кримінальної поліції Аброськін за три роки збільшив свої грошові накопичення в 40 разів.
Відзначимо, що згідно з рейтингом "Всесвітнього економічного форуму" (ВЕФ), Україна потрапила до переліку країн з високим рівнем організованої злочинності, опинившись на 81 місці з 137 можливих. Наша країна за показниками "впливу організованої злочинності на бізнес" розташувалася поруч з такими країнами, як Таджикистан (79 місце), Сербія (78), Бутан (Пд. Азія - 82), Бразилія (81) і Гватемала (84).