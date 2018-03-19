У поліції розповіли про криміногенну ситуацію: щодня в Україні ліквідують по одній ОПГ

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КИЇВ. 19 березня. УНН. За перші два місяці 2018 року поліція припинила діяльність 60 організованих злочинних груп (ОЗГ). Про це заявив перший заступник керівника Національної поліції В'ячеслав Аброськін, повідомляє прес-служба відомства, передає УНН.

"У 2014 році за перші два місяці була припинена діяльність 44 організованих груп і злочинних організацій (ОГ і ЗО), тоді як за аналогічний період цього року - 60. Кількість розкритих поліцейськими банд зросла з трьох в 2014 році до дев'яти - в 2018-му. Також цього року викрито 16 злочинних організацій і організованих груп, причетних до незаконного обігу наркотиків, проти семи - в 2014 році", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, найбільше злочинних груп виявлено зусиллями оперативників підрозділів карного розшуку і захисту економіки.

"У цілому ж поліція за перші два місяці 2018 року припинила діяльність 60 ОГ і ЗО. Це на 42% більше в порівнянні з січнем-лютим минулого року. Крім того, правоохоронцями викрито діяльність 9 бандформувань проти двох - у 2017 році", - доповів Аброськін.

При цьому, згідно з даними ГПУ, у країні показники оргзлочинності виросли майже в два рази. Тим часом, керівник кримінальної поліції Аброськін за три роки збільшив свої грошові накопичення в 40 разів.

Відзначимо, що згідно з рейтингом "Всесвітнього економічного форуму" (ВЕФ), Україна потрапила до переліку країн з високим рівнем організованої злочинності, опинившись на 81 місці з 137 можливих. Наша країна за показниками "впливу організованої злочинності на бізнес" розташувалася поруч з такими країнами, як Таджикистан (79 місце), Сербія (78), Бутан (Пд. Азія - 82), Бразилія (81) і Гватемала (84).

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