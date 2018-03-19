В полиции рассказали о криминогенной ситуации: ежедневно в Украине ликвидируют по одной ОПГ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. За первые два месяца 2018 года полиция пресекла деятельность 60 организованных преступных групп (ОПГ). Об этом заявил первый заместитель руководителя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.
"В 2014 году за первые два месяца была приостановлена деятельность 44 организованных групп и преступных организаций (ОГ и ПО), тогда как за аналогичный период этого года - 60. Число раскрытых полицейскими банд выросло с трех в 2014 году до девяти - в 2018-м. Также в этом году разоблачено 16 преступных организаций и организованных групп, причастных к незаконному обороту наркотиков, против семи - в 2014 году", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, больше всего преступных групп выявлено усилиями оперативников подразделений уголовного розыска и защиты экономики.
"В целом же полиция за первые два месяца 2018 года прекратила деятельность 60 ОГ и ПО. Это на 42% больше по сравнению с январем-февралем прошлого года. Кроме того, правоохранителями разоблачена деятельность 9 бандформирований против двух - в 2017 году", - доложил Аброськин.
При этом, согласно данным ГПУ, в стране показатели оргпреступности выросли почти в два раза. Тем временем, руководитель уголовной полиции Аброськин за три года увеличил свои денежные накопления в 40 раз.
Отметим, что согласно рейтингу "Всемирного экономического форума" (ВЭФ), Украина попала в перечень стран с высоким уровнем организованной преступности, оказавшись на 81 месте из 137 возможных. Наша страна по показателям "влияния организованной преступности на бизнес" расположилась рядом с такими странам, как Таджикистан (79 место), Сербия (78), Бутан (Юж. Азия - 82), Бразилия (81) и Гватемала (84).