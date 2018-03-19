В полиции рассказали о криминогенной ситуации: ежедневно в Украине ликвидируют по одной ОПГ

"В 2014 году за первые два месяца была приостановлена деятельность 44 организованных групп и преступных организаций (ОГ и ПО), тогда как за аналогичный период этого года - 60. Число раскрытых полицейскими банд выросло с трех в 2014 году до девяти - в 2018-м. Также в этом году разоблачено 16 преступных организаций и организованных групп, причастных к незаконному обороту наркотиков, против семи - в 2014 году", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, больше всего преступных групп выявлено усилиями оперативников подразделений уголовного розыска и защиты экономики.

"В целом же полиция за первые два месяца 2018 года прекратила деятельность 60 ОГ и ПО. Это на 42% больше по сравнению с январем-февралем прошлого года. Кроме того, правоохранителями разоблачена деятельность 9 бандформирований против двух - в 2017 году", - доложил Аброськин.

При этом, согласно данным ГПУ, в стране показатели оргпреступности выросли почти в два раза. Тем временем, руководитель уголовной полиции Аброськин за три года увеличил свои денежные накопления в 40 раз.

Отметим, что согласно рейтингу "Всемирного экономического форума" (ВЭФ), Украина попала в перечень стран с высоким уровнем организованной преступности, оказавшись на 81 месте из 137 возможных. Наша страна по показателям "влияния организованной преступности на бизнес" расположилась рядом с такими странам, как Таджикистан (79 место), Сербия (78), Бутан (Юж. Азия - 82), Бразилия (81) и Гватемала (84).