У поліції розповіли подробиці стрілянини у київському ресторані

За показами свідків зясувалося, що чоловік протягом ночі перебував у закладі і вживав алкоголь.

Наразі постраждалий без свідомості перебуває у лікарні.

Нагадаємо, подія сталася сьогодні близько 7-ї ранку в одному з ресторанів на вулиці Січових Стрільців у центрі Києва. Молодий чоловік віком 25-30 років відпочивав у ресторані. У якусь мить він дістав пістолет і вистрілив собі в голову.