У поліції розповіли подробиці стрілянини у київському ресторані
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У поліції розповіли подробиці стрілянини у київському ресторані. Чоловік, який вистрілив собі в голову, перебуває в лікарні без свідомості. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
За показами свідків зясувалося, що чоловік протягом ночі перебував у закладі і вживав алкоголь.
Наразі постраждалий без свідомості перебуває у лікарні.
Нагадаємо, подія сталася сьогодні близько 7-ї ранку в одному з ресторанів на вулиці Січових Стрільців у центрі Києва. Молодий чоловік віком 25-30 років відпочивав у ресторані. У якусь мить він дістав пістолет і вистрілив собі в голову.